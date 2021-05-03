Define aradıkları tarihi kaleyi tahrip ettiler
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Define aradıkları tarihi kaleyi tahrip ettiler

Define aradıkları tarihi kaleyi tahrip ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesine 4 kilometre uzakta bulunan Kaleseyfo Kalesinde bir grup kazı yaparak define aradı.

Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesine 4 kilometre uzakta bulunan Kaleseyfo Kalesinde bir grup kazı yaparak define aradı. Olaya tepki gösteren belde sakinleri tarihi kalede kazı yaparak define arayan bu kişilerin yapıyı yok ettiğini belirterek şahısların yakalanmasını istedi.

Batman'ın Hasankeyf ve Şanlıurfa'da bulunan Urfa Kalesi ile aynı mimari yapıya sahip olduğu belirtilen Kaleseyfo Kalesinde bir grup kazı yaparak define aradı. Define arayan grup kalede çukurlar oluşturarak tarihi yapıyı tahrip etti. Olaya tepki gösteren Suat Çelik, kesin olmamakla beraber yaptıkları araştırmalarda kalenin 5 bin yıllık olduğunu söyledi. Çelik, "Arkadaşlarla zaman zaman doğa yürüyüşüne çıkarken burayı keşfettik. Halk dilinde burası Kaleseyfo olarak geçmektedir. Siirt merkez bağlı Gökçebağ beldesine 4 kilometre uzaklıktadır. Burası definecilerin hışmına uğramış. Define var diye burayı sürekli kazmışlar ve bu tarihi güzellik maalesef yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yetkililerden isteğimiz buraya el atılması ve buranın koruma altına alınmasıdır. Alan tahrip edilmiş. Yıkılmaya yüz tutmuş. Devletimiz buraya bir el atsın, koruma altın alsın burayı. İnsanlar bu tarihi güzelliğin burada olduğunu keşfetseler inanın burası turistle dolacak. Kalenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Ben de bir vatandaş olarak ses olmaya çalıştım. Umarım devlet yetkililerimiz bunun farkına varırlar da bu tarihi güzelliği koruma altına alırlar" dedi. - SİİRT

Define aradıkları tarihi kaleyi tahrip ettiler
Define aradıkları tarihi kaleyi tahrip ettiler
Define aradıkları tarihi kaleyi tahrip ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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