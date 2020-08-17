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Defens News Top 100'de 7 Türk firması

"Defence News Top 100" olarak adlandırılan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen listede bu yıl Türkiye'den 7 firma yer aldı.

Defens News Top 100'de 7 Türk firması
17.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:13

"Defence News Top 100" olarak adlandırılan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen listede bu yıl Türkiye'den 7 firma yer aldı.

ASELSAN, TUSAŞ, BMC, ROKETSAN, STM, FNSS ve HAVELSAN'ın ilk 100'e girmeyi başardığı listede, ASELSAN ilk kez ilk 50'nin içine girerken, FNSS ve HAVELSAN da ilk kez listeye girdi.

2012 yılına kadar sadece ASELSAN'ın yer aldığı bu listeye, aynı yıl TUSAŞ da girmişti. Türk savunma sanayiinin asıl yükselişi ise son 4 yılda gerçekleşti. ROKETSAN 2017 yılında, STM 2018 yılında, BMC 2019 yılında listeye ilk kez girdi. Bu yıl ise, listeye FNSS ve HAVELSAN'ın eklenmesiyle birlikte dört yıl önce sadece iki olan Türk firma sayısı yediye yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayii yükselişini sürdürüyor. Dört yıl önce bu listede iki firmamız varken, bu yıl yedi firmamız bulunuyor. Bu listedeki Türk firmalarının sayısının her yıl artması bizlere gurur veriyor. İlk kez ilk 50'ye giren ASELSAN'ı, ilk kez bu listeye giren FNSS ve HAVELSAN'ı, en hızlı yükselişi gösteren TUSAŞ'ı ve geçen seneki gibi yine listede yer alan BMC, ROKETSAN ve STM'yi tebrik ediyorum. Daha fazla firmamızın daha yükseklerde olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ASELSAN, geçen yılki konumunu listede 4 basamak yükselterek 52'nci sıradan 48'inci sıraya yükseldi. Listede geçen yıl 69'uncu sırada yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 16 basamak birden yükselerek 53'üncülüğe yerleşti. BMC 89'uncu, ROKETSAN 91'inci ve STM ise 92'nci olarak listede yerini aldı. Listeye bu yıl giren FNSS 98'inci, HAVELSAN da 99'uncu sıradan ilk kez girdi.

Lockheed Martin listede ilk sırada ki yerini alırken, onu ikinci sırada Boeing ve üçüncü sırada General Dynamics takip etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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