Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2)
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Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDITekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:06
Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI

'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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