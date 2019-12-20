Defalarca bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDITekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:06
TUTUKLANDI
Tekirdağ'da, iş yeri devri konusunda tartıştığı Alkan Şengönül'ü (33) defalarca bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rafet Aslan (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA