DeFacto yılbaşı için özel koleksiyon hazırladı

29.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:33

DeFacto, yılbaşına özel koleksiyon hazırladığını duyurdu.



Hazır giyim sektörünün önemli oyuncusu DeFacto, yılbaşına özel kadın ve erkek koleksiyonları hazırladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede kadın koleksiyonunda; yılbaşı gecelerinin favori rengi siyah, elbiselerde ve bluzlarda ağırlıklı olarak kendini gösterirken, yeni yılın enerjisine uygun parlak ve metalık kumaşlar da en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alacağı belirtildi. Volanlarla hareketlendirilen tül detaylı elbiselerden, sezonun en yeni trendi pul ve payet işlemelilere kadar pek çok ürün modaseverlerin beğenisine sunuldu.



DeFacto, yılbaşı gecesinde de şıklığına önem veren erkeklere için ise pantolon ceket takımlar ve rahat bir kombin tercih edenlere blazer ceketler sunulduğu belirtildi. Erkek koleksiyonu için özel tasarlanan parlak desenli sweatler, boğazlı kazaklar ve kareli gömlekler yeni yıl kombinlerine alternatif seçenek olarak görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA