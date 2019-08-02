DeFacto yaz sezonunun şort trendlerini açıkladı.
DeFacto, bu sezonda şortların beyaz ve toprak tonlarının ağırlıklı olduğunu belirtirken, file ve örgü bluzlarla plajlarda dikkat çektiğini bildirdi.
DeFacto, bu sezonda şortların beyaz ve toprak tonlarının ağırlıklı olduğunu belirtirken, file ve örgü bluzlarla plajlarda dikkat çektiğini bildirdi.
Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, bu sezonun şort trendlerini açıkladı. Markadan yapılan bilgilendirmede; basic tişörtlerle caddelerde, gömleklerle ofislerde dikkat çeken şortlar, beyaz ve toprak tonlarının ağırlıklı olduğu gözlenirken file ve örgü bluzlarla plajlarda dikkat çekiyor.
Yüksek belli, kemer ve düğme detaylı mini şortların yanı sıra kargo modelli şortlar outdoor giyimin favorileri arasında yer aldığı kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son dakika! NATO'dan S-400 açıklaması: Sistemi, üye ülkenin savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyoruz
AK Partili vekil, 4 Ağustos'ta açılacak olan İstanbul-İzmir otobanını 1963 model klasik otomobil ile test etti
Son Dakika Ekonomi Haberleri