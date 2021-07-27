DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan'da mağaza açtı
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DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan'da mağaza açtı

DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan'da mağaza açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazır giyimin önde gelen markaların DeFacto, Ukrayna Lviv'de ve Özbekistan Andizhan'da iki yeni mağaza açtı.

Hazır giyimin önde gelen markaların DeFacto, Ukrayna Lviv'de ve Özbekistan Andizhan'da iki yeni mağaza açtı.

DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan'nın popüler AVM'leri arasında yer alan Lviv'deki Victoria Gardens'da bin 265 metrekare ve Andizhan'daki Navruz Mall'da 845 metrekare alana sahip olan iki yeni mağaza açtı. "Yenilen, Eğlen, Devam Et" sloganı ile değişim sürecini başlatan şirket, Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya'yı kapsayan 31 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin global moda markası olarak çalışmalarına devam eden DeFacto, 100'den fazla ülkede satış gerçekleştiriyor, 2021 yılı sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor. - İSTANBUL

DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan'da mağaza açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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