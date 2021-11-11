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Defacto Trabzon'daki mağaza sayısını artırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Defacto Trabzon'daki mağaza sayısını artırıyor

Moda markası DeFacto, Trabzon'daki dördüncü mağazasını Fall in Love ve Fit konseptiyle şehrin en işlek alışveriş ve buluşma noktalarından birinde hizmete açtı.

TRABZON (İHA) - Moda markası DeFacto, Trabzon'daki dördüncü mağazasını Fall in Love ve Fit konseptiyle şehrin en işlek alışveriş ve buluşma noktalarından birinde hizmete açtı.

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markası DeFacto, Trabzon'daki mağazalarına bir yenisini ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Trabzon'un gözde alışveriş merkezlerinden birinde müşterileriyle buluşan marka, Fall in Love ve Fit konseptli yeni mağazasıyla ev giyim ürünlerinden sportif kıyafetlere kadar, her zevke hitap eden seçeneklerini tüketicinin beğenisine sunuyor.

Yaklaşık altı yüz metrekarelik alana kurulu yeni mağazada Fit konseptiyle spor ürünler tüketiciyle buluşurken, Fall in Love konseptinde ise iç giyim alternatifleri satışa sunuluyor.

Yeni mağaza açılışlarıyla yatırımlarına devam eden marka, 30'u aşkın ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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