DeFacto'nun mağaza atağı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DeFacto'nun mağaza atağı devam ediyor

DeFacto'nun mağaza atağı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazır giyimin tanınan markalarından DeFacto, İstanbul ve Antalya'da iki yeni mağaza daha açığını duyurdu.

Hazır giyimin tanınan markalarından DeFacto, İstanbul ve Antalya'da iki yeni mağaza daha açığını duyurdu.

DeFacto, İstanbul'un ve Antalya'nın popüler AVM'leri arasında yer alan Marmara Forum ve Time Center'da iki yeni mağaza açtı. "Yenilen, Eğlen, Devam Et" sloganıyla ile değişim sürecini başlatan marka, Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya'yı kapsayan 31 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin global moda markası olarak çalışmalarına devam eden DeFacto'nun, 100'den fazla ülkede satış gerçekleştirdiği belirtilirken, 2021 yılı sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında mağaza sayısını arttırmayı hedeflediği açıklandı. - İSTANBUL

DeFacto'nun mağaza atağı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi
İstanbul'da suya yüzde 25 zam teklifi yapılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam teklifi yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Oğuzhan Koç
Spor Cristiano Ergin Ataman Merih Demiral Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DeFacto'nun mağaza atağı devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:23:39. #1.14#

title