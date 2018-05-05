Defacto'nun Halka Arzından Vazgeçildi

DeFacto'nun halka arzından vazgeçildiği bildirildi.

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DeFacto'nun 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilen halka arzı, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak Şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.