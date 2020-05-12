DeFacto "Güvende kal" koleksiyonuyla salgın farkındalığını koruyacak DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, kurum olarak pandemi sonrası süreç için deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretilen ve sağlık hakkındaki farkındalığı korumaya yönelik bir koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Artık 'Evde kal' dönemi bitti.

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, kurum olarak pandemi sonrası süreç için deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretilen ve sağlık hakkındaki farkındalığı korumaya yönelik bir koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Artık 'Evde kal' dönemi bitti. Kurallara sıkı sıkı bağlı kalacağımız ama bir yandan hayatın akışını devam ettireceğimiz bu yeni dönemin adı 'Güvende kal'. İşte yeni normalimize katkı sunmak için 'Güvende kal' isimli yeni bir koleksiyon oluşturduk." dedi.

Ateş düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında yaşananları, aldıkları önlemleri ve yeni süreci değerlendirdi.

Salgının Türkiye'de etkisini göstermesiyle birlikte çok sıkı önlemler alındığını hatırlatan Ateş, kendilerinin de bu çerçevede 19 Mart'ta mağazalarda hizmete ara verdiklerini kaydetti.

Geçen dönem boyunca "Evde kal" çağrılarına yürekten destek verdiklerini anlatan Ateş, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını güçlü dijital alt yapımız ile 50 ülkede sadece online kanallarımız üzerinden en güvenilir ve hijyenik koşullarda karşıladık. Online alışveriş kanallarımızın tamamı bu süreçte aralıksız hizmet verdi. Tam otomatik akıllı depomuzdan robotlarımız ve en yüksek hijyen koşulları içinde insan gücümüz ile ihtiyaçları karşıladık. ve buna da devam ediyoruz." bilgilerini verdi.

"Yaklaşık 900 milyon TL'lik finansman kaynağı oluşturduk"

Ateş, insanların evde kaldığı dönemde doğal olarak ekonominin de yavaşladığını ifade ederek, bazı global firmaların Türkiye'de imalatı ya da kesimi tamamlanmış ürünlerinin siparişini bile iptal ettiğini söyledi.

Yaşanan bu soruna çare olmak için bu topraklardan doğan global bir marka olarak, ellerini taşın altına koyduklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan sektöre 'dayanışma' ruhu içinde destek olmak adına 'Can Suyu' projemizi devreye soktuk. Böylece sektörün güvende olmasını sağladık. Tedarikçilerimize destek olmak, ayakta kalabilmelerini sağlamak için yaklaşık 900 milyon TL'lik finansman kaynağı oluşturduk. Bu süreçte başka adımlar da attık. Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı için maksimum önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödedik. Sağlık personeline Beyaz Destek projemiz ile 10 bin ürün seti gönderdik. Biz Bize Yeteriz kampanyasına 2 milyon anti bakteriyel maske bağışlayarak katıldık."

"Önemli bir mesafe aldık ama yolun sonuna gelmedik"

Ateş, salgınla mücadele alınan başarıdan sonra üçüncü evreye geçildiğini dile getirerek, normalleşme adımlarının atılmaya başladığını söyledi.

Normalleşme sürecinin hükümet tarafından başlatıldığını aktaran Ateş, "Toplum olarak bu süreçte çok şey öğrendik, deneyim kazandık. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hayatımızı devam ettirebiliriz. Önemli bir mesafe aldık ama yolun sonuna gelmedik. Kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolculukta belli kurallara uymak zorundayız. Evimizde kaldık ve ev ödevimizi yerine getirdik. Mağazalarımızda, insanların güven içinde hizmet alabileceği düzenlemeleri hayata geçirdik. Kısaca yeni normalimize döneceğimiz bu günler için hazırlıklarımıza aralıksız devam ettik." diye konuştu.

"Koleksiyon ile farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Ateş, toplumda farkındalık yaratmak ve insanların daha dikkatli olmalarını sağlamak için özel bir koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Milletçe salgından korunmak ve sevdiklerimizi de korumak için evde kaldık. Artık 'Evde kal' dönemi bitti. Kurallara sıkı sıkı bağlı kalacağımız ama bir yandan hayatın akışını devam ettireceğimiz bu yeni dönemin adı 'Güvende kal'. İşte yeni normalimize katkı sunmak için 'Güvende kal' isimli yeni bir koleksiyon oluşturduk. Koleksiyonumuzu hazırlarken de 'Güvende kal' sürecinde bazen yapmamız gerekenleri unutabileceğimizden, sosyal mesafeyi korumayı veya maskemizi yanımıza almayı, takmayı görmezden gelebileceğimizden yola çıktık." bilgilerini verdi.

Ateş şöyle konuştu:

"Global ve öncü bir marka olarak, koleksiyonumuzdaki ürünlerde, uymamız gereken kuralları eğlenceli hale getiren tasarımlara yer verdik. Koleksiyonumuzun adına da bugünlerin ruhuna uygun olarak 'Güvende kal' dedik.

Güvende kal koleksiyonumuzu 3 ana başlıkta topladık. İlk olarak, uymamız gereken kuralları hatırlatmak için mesajlarımız eğlenceli hale getiren Türkçe ve İngilizce tasarımlara yer verdik. Evde Kal', 'Antivirus', 'Ellerini Yıka, 'Sosyal Mesafe Kraliçesi, 'Evdeyim', 'Umudunu Canlı Tut', 'Yüzüne Dokunma', 'Güncel Mod', 'Sosyal Mesafe ile Kişisel Karantina' gibi mesajlarımız var.

İkincisi, anti bakteriyel ürünlerimiz ise toz tutmayan, koku yapmayan, deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretildi. Üçüncüsü de koleksiyonumuzda ayrıca hijyenik tulum, siperlik ve anti bakteriyel maske tasarımları da bulunuyor."

"Deneme kabinlerinde anlık hijyen işlemi yapıyoruz"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan İhsan Ateş, normalleşme adımları kapsamında yapılan hazırlıklardan sonra geçen hafta cadde mağazalarını açtıklarını söyledi.

Dün itibarıyla çoğunluğu üstü açık AVM'lerdeki mağazaları da yine en yüksek hijyen kuralları ile açtıklarını anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplamda 250 mağazamız; yurt dışında ise Mısır, Irak, Arnavutluk ve Belarus'ta 50 mağazamız açık. Müşterilerimizin mağazada kendini güvende hissetmesini ana odağımız olarak belirledik. Hem çalışanlarımızın hem de toplum sağlığını korumak için hijyenik ve güvenli bir alışveriş ortamı sunuyoruz. Mağazalarımızın girişinde ateş ölçümü yapıyoruz, maske kullanımını sağlıyoruz. Maskesi olmadan gelene maske temin ediyoruz. Müşterisi kapasitesini sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirdik.

Çalışanlarımızın tamamına siperlik ve maske temin ettik. Bununla yetinmedik. İleri teknolojiyi de devreye sokarak hijyen açısından sınırları zorladık. Örneğin, mağazalarımıza hava sirkülasyonu için dezenfektasyon teknolojisi sağlandık. Ürün hijyeni için nano sprey uygulamaları başlattık. Deneme kabinlerinde anlık hijyen işlemi yapıyoruz. Bu yeni dönem yani güvende alışveriş için şu ana kadar 10 milyon TL'lik yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar yapılan harcamaların 15 milyon TL'yi geçeceğini tahmin ediyoruz. Hijyen açısından yapılan bu yatırımlar aslında DeFacto'nun daha önceden ürünleri için geliştirdiği standardın bir parçası. Çünkü yıllardır ürün güvenliği açısından hayata geçirdiğimiz uygulamalara ve standarda global markaların hiçbiri sahip değil."

"E-ticaret tarafındaki satışlarımız bu dönemde yüzde 250 arttı"

Ateş, son üç yılda her yıl için ortalama 30'un üzerinde bir büyüme performansı sergilediklerini hatırlatarak, "Bu yıl için de benzer bir büyüme öngörümüz vardı. Ancak pandemi süreci nedeniyle bu yıl için belirlediğimiz hedeflerimizi revize etmemiz gerekiyor. 2020 yılında geçen yıl ile aynı oranda bir büyümeyi öngörüyoruz. Genç bir markayız ve gelecekte daha çok büyüme potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz." dedi.

DeFacto'nun online satışlar konusunda ciro artışı yaşadığını ifade eden Ateş, "Mağazalarımızın olduğu 30 ülkenin yanında Avrupa, Amerika ve Latin Amerika pazarlarını kapsayan 20 ülkede ise sadece online satış yapıyoruz. E-ticaret tarafındaki satışlarımız bu dönemde yüzde 250 arttı. 2025 yılında ciromuzun yüzde 50'sini online mecralardan sağlamak üzere stratejik planımızı hazırlamıştık. Bu salgın süreci tüketicilerin alışkanlıklarını değiştiriyor. Dolayısıyla bu hedefimize 2023 yılı gibi ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Buna göre stratejimizi de güncelledik." bilgilerini verdi.

"Kiralar konusunda bir çözüm mutlaka geliştirilecektir"

Ateş, kiralama tarafında bir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, bunun önümüzdeki dönemde de sürmesini istediklerini kaydetti.

Ateş sözlerini şöyle tamamladı:

"Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) önümüzdeki dönemde cirodan kira beklentisi var. İnanıyorum bu süreçte yatırımcılar desteklerini sürdürecek. Çünkü bir nevi ortaklık yapıyoruz. Biz yaşarsak onlar yaşayacak, onlar yaşarsa biz yaşayacağız.

Bu konuda bir problem olacağını beklemiyorum. Yardımlaşma ve dayanışma içinde sürecin geçeceğini düşünüyorum. 300-400 AVM var, farklı talepler olabilir ama pratik bir toplumuz. Bir çözüm mutlaka geliştirilecektir."

Kaynak: AA