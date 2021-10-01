DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı

Hazır giyim markası DeFacto, Defactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını İstanbul'da bir AVM'de açtı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Hazır giyim markası DeFacto, Defactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını İstanbul'da bir AVM'de açtı.

Global moda markası DeFacto, mağaza sayısını artıyor. Marka, İstanbul'da en son şubesini Tuzla'da bulunan bir AVM'de açtı. Bu mağaza ile şirket, Türkiye'de 305 mağazaya ulaşmış oldu. Şirket, geniş alana kurulu yeni mağazasında DeFactofit ve FallinLove konseptlerini tüketicinin beğenisine sunuyor. Konseptte spor ürünler tüketiciyle buluşurken, FallinLove konseptinde ise iç giyim satışa sunuluyor.

Yeni mağaza açılışlarıyla yatırımlarına devam eden şirket, 30'u aşkın ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor. - İSTANBUL

DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı

DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı

DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı

DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişiyi buldu

Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişiyi buldu

 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i 'Enflasyonun artmasından' endişeli

Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli

 Avrupa'dan 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi

Avrupa'dan 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Joe Biden
Magazin Alişan
Spor Abdullah Avcı Fatih Terim Mehmet Topal
Tüm Haberler Gazeteler Abdullah Avcı Güzel Sözler Angela Merkel Fatma Şahin Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DeFacto, DeFactofit ve FallinLove konseptli 305'inci mağazasını açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:02:04. #1.11#