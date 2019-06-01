DeFacto'dan yeni koleksiyon

DeFacto, yüksek enerjili yeni bir koleksiyon hazırladı.

DeFacto, tasarımları ve renkleriyle dikkat çeken yepyeni koleksiyonunu beğeniye sundu. Yapılan bilgilendirmede; mevsimin canlılığı ile tasarlanan koleksiyonda, sıcak günlerin vazgeçilmezi beyaz ve güneşin ışıltısını yansıtan sarılar ön planda.

Kadınlar için jean eteklerin ve elbiselerin dikkat çektiği koleksiyonda, erkekler için tek renkten oluşan şortlar görülüyor. Ayrıca koleksiyon; ayakkabı ve çantaları da barındırırken; aksesuar bölümü, kemer ve bijuteri alternatifleri de göze çarpıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA