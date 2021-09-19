DeFacto'dan Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde anlamlı etkinlik - Haberler
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DeFacto'dan Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde anlamlı etkinlik

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DeFacto'dan Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde anlamlı etkinlik

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturan çalışmalarıyla dikkat çeken DeFacto, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde, Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA temsilcileriyle birlikte Caddebostan Sahili'ni temizledi.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturan çalışmalarıyla dikkat çeken DeFacto, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde, Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA temsilcileriyle birlikte Caddebostan Sahili'ni temizledi. Bir saat süren temizlik çalışmalarının sonucunda 38 kilo çöp toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Son dönemde iklim değişikliğinin dünya ve Türkiye'deki etkilerine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren ve bunu Doğa Kalp Ben temasıyla koleksiyonlarına taşıyan DeFacto, 18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA temsilcileriyle birlikte Caddebostan Sahili'ndeki kıyı temizleme etkinliğine katıldı.

Moda markasının çalışanlarından oluşan gönüllüler, denizlerdeki kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamak için sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'nde dernek ekibiyle buluştu. Katılımcılar sahil şeridi boyunca çöpleri topladı. 150 kişi tarafından bir saat süren temizlik çalışmalarının ardından 31 kilo cam, 8 kilo kağıt toplandı. 3 litre petrol ve 200 litre su tasarrufu sağlandı. Etkinliğin bitiminde toplanan atıkların değerlendirilmesi yapıldı. Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Verilen bilgiye göre moda markası, çevreye olan hassasiyeti ile ürünlerden, plastik kullanımındaki duyarlılığa, doğal kaynakların sorumlu kullanımından, döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Yakın zamanda bu çalışmalar kapsamında ormanların yeniden yeşermesini sağlamak amacıyla TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunan moda markası, çalışanlarının gönüllü katılımı ile Çerkezköy'de hatıra ormanı oluşturdu. - İSTANBUL

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Haber: DeFacto'dan Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde anlamlı etkinlik - Haberler
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