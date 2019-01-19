Defacto'dan Sömestir Kampanyası

DeFacto, sömestir tatilinin başlamasıyla gençler için hazırladığı 'DeFacto Kış Koleksiyonu'nda kampanya yaptığını duyurdu.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Soğuk kış günlerine denk gelen 15 günlük tatil boyunca çocuklar hem kış mevsimin tadını çıkarak hem de yeni dönem için enerji toplayacak. Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, sömestir tatilinin başlamasıyla gençler için hazırladığı 'DeFacto Kış Koleksiyonu'nda kampanya yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; 15 gün sürecek yarıyıl tatili boyunca kış koleksiyonunda yer alan trikolar, kürklü ve peluşlu şişme montlar, baskılı ve kapüşonlu sweatshirtler ve kazaklarda markanın internet sitesi üzerinden indirimli olarak satılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA