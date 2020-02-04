Defacto'dan Sevgililer Günü önerileri

04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:38

DeFacto, romantik ve eğlenceli adını verdiği farklı tasarımlardan oluşan Nostalji Koleksiyonu'nu sevgililer günü için satışa sunduğunu açıkladı.

Defacto'dan yapılan açıklamada, "Koleksiyon şıklığıyla göz kamaştıran puantiyeli elbiselerden vatkalı rengarenk kazaklara, çekici ve asi deri pantolon, etek ve montlardan, rahat ve şık tavrıyla jean ve sweatshirtlere, güçlü duruşu ve tutkusuyla gömleklerden şıklığın tamamlayıcısı ayakkabılar ve birbirinden zarif aksesuarlara kadar birçok alternatif sunuyor. Derinin ön plana çıktığı koleksiyon da tül detaylar gönülleri fethediyor. Kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyah 14 Şubat'ta da kadınların vazgeçilmezi oluyor. Kadınların tarzıyla farkını ortaya koyduğu koleksiyon, eşlerini şımartmak isteyen erkekler için birçok hediye alternatifi sunuyor" denildi.

DeFacto Nostalji Koleksiyonu, tüm DeFacto mağazalarında ve resmi internet sitesinde satışa sunuluyor.

Kaynak: DHA