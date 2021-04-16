DeFacto'da üst düzey atama

DeFacto'nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi.

DeFacto'nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak Yeşim Çokeker atandı.

Ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda ilerleyen DeFacto'nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak Yeşim Çokeker atandı. Mart 2021 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Çokeker, şirketin tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarını yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı