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Türkiye, CEO, Ekonomi

DeFacto CEO'su Ateş: "900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağız"

DeFacto CEO'su İhsan Ateş "Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz.

15.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:44
DeFacto CEO'su Ateş:

DeFacto CEO'su İhsan Ateş "Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Toplamda 900 milyon lira ile tedarikçiye nefes aldıracağız" dedi.

Giyim sektörünün durmaması, tezgahların çalışmaya devam etmesi için DeFacto, taşın altına elini koydu. Şirketin CEO'su İhsan Ateş yaptığı açıklamada, "Bazı global markalar kesilmiş hatta üretimi tamamlanmış ürünlerini almama kararı alınca tedarikçilerin ellerinde binlerce mal kaldı. Hal böyle olunca da ödeme dengeleri bozuldu. Bu durum, tezgahların durma riskini doğurdu. İşte bu noktada Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak sorumluluk aldık. Yaz sezonu için ürettirdiğimiz yaklaşık 19 milyon parça ürünün bedeli olan 400 milyon lirayı bir ay içinde ödeyeceğiz. Ayrıca 2020-2021 kış sezonu için de şimdiden 500 milyon liralık sipariş vereceğiz. Böylece toplamda 900 milyon lira ile sektöre can suyu olacağız" dedi.

"Türkiye için stratejik bir sektör"

Ateş, tekstil sektörünün Türkiye için stratejik bir önemi olduğunu ifade ederek, "Türk tekstil sektörü, yılda 30 milyar dolara yakın ihracat yaparken yaklaşık 1 milyon kişiyi de istihdam ediyor. Hatta bazı illerimizde sanayi üretimlerinde tekstil sektörü lider alanların başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine dünyadaki korumacılık önlemlerine rağmen büyük katkı sağlıyor. Tekstil sektörünün en önemli parçalarından biri de hazır giyim tedarikçileridir. Üretim bölümünün büyük yükünü taşırlar. Dolayısıyla üretim yani tezgahlar durursa tekstil sektörü de tökezler. Sektörün tökezlemesi demek Türk ekonomisine zarar vermesi demektir. Bu yüzden taşın altına elimiz koymayı görev bildik" diye konuştu.

"Et ve tırnak gibiyiz"

Ateş, 'Salgın bitecek ve insanlar sokağa çıkacak. İşte o dönem için hep birlikte hazırlıklı olmalıyız' diyerek "Gelecek hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için en önemli stratejik konu tedarikçilerimizin sürdürülebilirliği. Talep azalıyor, üretim düşüyor ama üretim tezgahlarımızın çalışıyor olması gerekiyor. Bu noktada 900 milyon TL'yi kasada tutmak, likit kalmak finansçılar için daha doğru gelebilir ama tedarikçi ile marka et ve tırnak gibidir. Biri olmadan diğerinin yaşaması mümkün değildir. Biz perakendeciler, alışverişi tekrar eski seviyesine getirmek için kampanyalar düzenleyeceğiz. Alışveriş normal seviyesine geldikçe üreticilerimiz de eski kapasitelerine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"Sorumlu davranmak gerekiyor"

Yaptığı açıklamada, "Salgın sürecince insanlık adına büyük bir mücadele veriliyor. Dayanışma içinde olmamız lazım" diyen Ateş, Türk toplumunun sahip olduğu dayanışma ruhundan güç aldıklarını ifade etti: "Biz bu finansman gücümüzü devreye sokmaz isek 4 milyon kişiye ne olacağını sorgulamak durumundayız. Bu sorumluluk ile hareket ettik. Bu topraklardan doğan global marka olarak; parçası olduğumuz topluma borcumuz var ve bu sorumluluk ile hareket ediyoruz. Ayrıca 30 ülkede 500'den fazla mağazamız var. Bu noktada bazı üretimlerimiz yurt dışında oluyor. Oralarda da kesilmiş ürün iptali yapmadık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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