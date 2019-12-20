DeFacto, 2020 Yılbaşı koleksiyonunu tanıttı
Haberler » Güncel » DeFacto, 2020 Yılbaşı koleksiyonunu tanıttı - Haber

DeFacto, 2020 Yılbaşı koleksiyonunu tanıttı

Yeni yıla sayılı günler kala DeFacto, 2020 Yılbaşı Koleksiyonunda rengarenk kazak serisini beğeniye sundu.

20.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:58
DeFacto, 2020 Yılbaşı koleksiyonunu tanıttı

Yeni yıla sayılı günler kala DeFacto, 2020 Koleksiyonunda rengarenk kazak serisini beğeniye sundu.


Yeni yıla sayılı günler kala DeFacto, 2020 Yılbaşı Koleksiyonunda rengarenk kazak serisini beğeniye sundu. Yapılan bilgilendirmede kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak tasarlanan yumuşacık ve rengarenk kazaklar mevsimin enerjisini yükseltecek. Yeni yıl coşkusu ile hazırlanan seri, noel baba, kardan adam, penguen ve geyikli modelleri ile yüzleri gülümsetecek.


Deri, jean ve kadife eteklerle kombinlenen kazaklar dikkat çekerken, rahat giyim tercih edenler için pantolon ve tayt gibi alternatif ürünler de koleksiyonun parçaları arasında yer aldı. Ebeveynleri kadar modaya düşkün minikler için de couple hazırlanan kazaklar koleksiyonun bir parçası oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler