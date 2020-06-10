Deezer, Karantina Döneminde Müzik Dinleme Alışkanlıklarını Açıkladı
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Deezer, Karantina Döneminde Müzik Dinleme Alışkanlıklarını Açıkladı

Dijital müzik dinleme platformu Deezer, karantina döneminde müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı. Deezer tarafından açıklanan bilgilere göre ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte müzik dinleme oranı yüzde 18 yükseldi.

Deezer, Karantina Döneminde Müzik Dinleme Alışkanlıklarını Açıkladı
10.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:47

Dijital müzik dinleme platformu Deezer, karantina döneminde müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı. Deezer tarafından açıklanan bilgilere göre ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte müzik dinleme oranı yüzde 18 yükseldi.

Karantina Döneminde Müzik Dinleme Alışkanlıkları

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede Şubat- Mayıs aylarındaki müzik dinleme alışkanlıklarına göre Türkiye'de müzik, karantina döneminde en çok 12.00 ila 13.00 saatleri arasında dinlendi. Hafta sonları ise kullanıcılar, müziği öğleden sonra dinledi. Bu durum, Deezer'da daha önce hiç görülmemişti. Koronavirüs salgını ile birlikte müzik dinleme yoğunluğu açısından ilk kez her gün birbiri ile aynı görünüme sahip oldu.

Deezer'ın Stay at Home ( Evde kal) kanalı açıldığı hafta, "Chill At Home" ( Evde rahatla) gibi müzik listelerinin dinlenmesi %40, "Happy Hits" (Mutlu hitler) listesinin dinlenme oranı ise tüm bölgede %200 yükseldi. Birçok kullanıcının evden çalışmaya başlaması ile birlikte Deezer'ın Work From Home (Evden Çalış) listesinin dinlenmesi yüzde 400 oranında arttı. "Home Workout" (Evde Antrenman) en çok dinlenilen şarkı listesi oldu.

Karantina döneminde müzik, yaklaşık %83 oranında mobil cihazlar üzerinden dinlendi. Akıllı TV, akıllı hoparlör ve ev asistanlarındaki artış ise dikkat çekti. Akıllı TV üzerinden müzik dinleme %190 oranında, tablet üzerinden %63 oranında, akıllı hoparlör üzerinden %512 oranında ve ev asistanları üzerinden %64.7 oranında artış yaşandı.

Ebeveynlerin evde çalışma sistemine geçmesi ile birlikte çocuk podcast içeriğinin günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 218 oranında artış gösterdi. Spor koçluğunda %194, meditasyonda ise %132 oranında artış yaşandı. Yemek pişirme, kültür ve fitness gibi konulara olan ilginin daha da artması bekleniyor. Buna ek olarak, canlı radyo dinleme genel olarak son iki hafta içinde küresel olarak %19 oranında arttı ve geçen hafta %2'lik ek bir artış daha yaşandı.

Deezer Ortadoğu, Kuzey Avrupa ve Türkiye CEO'su Tarek Mounir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte çocuklarımızı oyalamamız gerekti, hareketsiz kalmamaya çalıştık, evden çalışırken iş ve özel hayat arasında denge kurmak için çabaladık. Verilerimize bakarak kullanıcılarımızın nasıl adapte olduğunu gözlemledik. İçeriklerimizin en çok tüketildiği saatler sabah saatlerinden öğlene kaydı, hafta içi ve hafta sonu arasındaki fark kapandı. Her gün cumartesi gibi görünüyordu. Evde kalmanıza destek olmak için yarattığımız kanal, evden çalışmaktan çocukları eğlendirmeye, meditasyondan egzersize ihtiyacınız olacak tüm içeriğe sahip. Kullanıcılarımız bu içeriklerimizi kendilerini iyi hissetme rutinlerinin bir parçası haline getirdi. Editörlerimiz dinleyicilerimizin her zaman en doğru ve en yeni içeriğe Deezer üzerinden ulaşmalarını sağlamak için durmaksızın çalışıyorlar."

Kaynak: Tamindir

Manşet

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