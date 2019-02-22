Deepsea Metro-1' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de yapılacak derin sondaj için kullanacağı dev gemi 'Deepsea Metro-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya'nın Algeciras Limanı'ndan yola çıkan ve Yalova'ya giden 51 bin 283 groston ağırlığında 229 metre uzunluğundaki Deepsea Metro 1, 10 bin feete kadar sondaj yapabilecek. 262.5 milyon dolara satın alınan gemi, ekstra ekipmanla birlikte derinlik 12 bin feete kadar inebilecek.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan ve adı 'Fatih' olarak değiştirilen derin deniz sondaj gemisi Deepsea Metro II ile birlikte TPAO tarafından kullanılacak ve Türkiye'nin ikinci aktif sondaj gemisi olacak olan 'Deepsea Metro-1' saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Geçişi esnasında 'TCG' Heybeliada Firkateyni ile Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

'Deepsea Metro-1', Türkiye'nin envanterine dahil edilecek. Gemiyle Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. 'Fatih'in ikizi olan gemi tersanedeki işlemlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi verilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA