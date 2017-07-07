Deepmind İlk Şubesini Açıyor!

Google'ın DeepMind yapay zeka takımı, firma tarafından 2014 yılında satın alındığından beri Birleşik Krallık'ta yer almaktaydı. Ancak görünene göre artık yeni bir şube için hazır durumda ancak bu şube ABD'de yer almayacak. DeepMind'ın yaptığı duyuru ilk ilk uluslararası araştırma laboratuvarının Temmuz'un ilerleyen zamanlarında Kanada'da Edmonton, Alberta'ya kurulacağı söylenti. Alberta Üniversitesi bilgisayar biliminin üç profesörü Richard Sutton, Michael Bowling ve Patrick Pilarski, tecrübeli yedi AI isminin daha bulunduğu grubu yönetecek.



Recode'un söylediğine göre yeni laboratuvarın ABD'de yer almamasının temel olarak iki sebebi bulunuyor: Tanınırlık ve politik kaygılar. DeepMind'da zaten çalışmakta olan yaklaşık bir düzine Alberta Üniversitesi mezunu bulunmakta. Bu yüzden de zaten tanıdık isimlerin bulunduğu bir yerde, özellikle AI araştırmalarında öne çıkan bir okul söz konusu olduğunda, yeni bir laboratuvar kurmak oldukça mantıklı oluyor.



Ayrıca açık bir şekilde belirtmek gerekirse, Kanada hükümeti var olan ABD hükümetine göre AI araştırmalarına karşı daha dostane bir yaklaşıma sahip durumda. Ülke, var olan yerel çabalara ek olarak AI bilim adamlarına 125 milyon dolar kaynak sunmakta. ABD'de Trump yönetiminde ise bilimsel araştırmalar ciddi kesintilerle karşı karşıya durumdalar. Ayrıca Google'ın ABD'ye seyahat yasaklarına karşı olması da çok şaşırtıcı olmaz. Firma, bu yasağın ülkeye gelen yetenek miktarını sınırladığını düşünmekte ve Kanada'da bu sınırlamalarla karşılaşmayacak.



Tabi ki Kanada'nın büyük firmaların AI ile ilgili araştırma laboratuvarlarına yabancı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Kısa bir zaman önce Uber Toronto'da bir otonom araba laboratuvarı açmışken, Apple ve BlackBerry'nin da Ottawa'da otonom sürüş tesisleri bulunmakta. Google'ın bu kararı, Kanada'ya yerleşen büyük AI araştırmalarının sadece en sonuncusu olmakta. Her ne kadar ABD'de hala bol miktarda araştırma yürütülüyor olsa da, bir ABD teknoloji devinin dikkatini kuzey sınırına çevirmemesi artık neredeyse şaşırtıcı bir hale gelmekte...



