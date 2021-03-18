Deepfake nedir?
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Deepfake nedir?

18.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:07
Deepfake nedir?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Peki, Deepfake nedir? Videolarda kullanılan Deepfake ne demek, nasıl kullanılır? Deepfake kelime anlamı nedir?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Peki, Deepfake nedir? Videolarda kullanılan Deepfake ne demek, nasıl kullanılır? Deepfake kelime anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler. Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Deepfakes, ünlülerin sahte pornografik videolarında, intikam pornosunda, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için yaygın ilgi görmüştür. Bu tarz kullanımların tespit edilmesi ve sınırlandırılması için hem endüstri hem de hükümetten tepkiler gelmiştir.

DEEPFAKE NE DEMEK?

Deepfake kelimesi İngilizce deep (derin öğrenme) ve fake (sahte) kelimelerinin birleşimiyle oluşan bir kelime olarak biliniyor. Yani sahte öğrenme, öğretme olarak isimlendirilebilir.

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