Deep Fresh'in yüzü Mert Fırat oldu
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Deep Fresh'in yüzü Mert Fırat oldu

6 kıtada 95 ülkeye ihracat yapan dünya markası Aksan Kozmetik, yurtiçinde büyüme ve markalaşma sürecine girdi. Firma, ses getirecek bir reklam işbirliğine imza attı. Aksan Kozmetik, 'Deep Fresh' markasının reklam kampanyası için başarılı oyuncu Mert Fırat'la el sıkıştı. Oyuncu kimliğinin yanı sıra toplumsal konularda farkındalık yaratan çalışmalarıyla da takdir toplayan Fırat, markanın reklam filmleri için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

Deep Fresh'in yüzü Mert Fırat oldu
29.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:34

Ürünlerini 6 kıtada 95 ülkeye ihraç eden Aksan Kozmetik, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek vermek amacıyla önemli bir karar aldı. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, "Önceliğimiz Türkiye. Ülkemiz insanının temizlik ürünleri ihtiyacını karşılamak ve zor şartlarda alışverişe çıkan müşterilerin boş raflarla karşılaşmasını önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek yurtiçinde büyüme sürecine girdiklerini duyurdu.& ;

& ;SEKTÖRDE LİDER KONUMUNDA

2008 yılından bu yana faaliyet gösteren, son dönemde de hijyen ve kişisel bakım ürünlerine yönelen Aksan Kozmetik, ıslak mendilden sıvı sabuna, duş jellerinden bebek bakım ürünlerine 7'den 70'e herkesin kullanabileceği ürünlerini 'Deep Fresh' markasıyla tüketiciyle buluşturuyor. Dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan, Türkiye'de ise sektörün lideri konumunda bulunan firma, Deep Fresh markası için ses getirecek bir reklam işbirliğine imza attı. Markanın reklam yüzü, Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Mert Fırat oldu.& ;

SÖZLEŞME İMZALANDI

Oyuncu kimliğinin yanında toplumsal konulara karşı hassasiyetiyle bilinen ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Mert Fırat, Aksan Kozmetik'ten aldığı teklife "evet" dedi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Fırat, Deep Fresh'in reklam filmlerinde oynayacak, kampanyalarının yüzü olacak.



Kaynak: Snob Magazin

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