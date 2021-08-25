DEEEER Simulator 25 Kasım'da Çıkış Yapacak

Bir süredir erken erişimde olan DEEEER Simulator bilgisayarlar ve konsollar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Bir geyiği kontrol ettiğimiz DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game sonunda erken erişimden çıkıyor. Yayıncı Playsim ve geliştirici stüdyo Gibier Games yaptıkları açıklamada DEEEER Simulator'ın bilgisayarlar ve oyun konsolları için çıkış yapacağını söyledi. DEEEER Simulator'ın çıkış yapacağı konsollar ise PlayStation 4, Xbox One ve Ninetndo Switch olacak. Dünya genelinde dijital olarak yayınlanacak oyun Japonya'da PlayStation 4 ve Switch için ayrıca fiziksel olarak da satışa sunulacak.

Japonya merkezli bağımsız oyun stüdyosu Gibier Games tarafından geliştirilen DEEEER Simulator Ocak 2020'den beri erken erişimde. Oyun bu 25 Kasım'dan itibaren tam sürüme geçecek ve hem bilgisayarlar hem de konsollar üzerinden oynanabilir olacak. Oyunun tam sürümü İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Korece, Japonca, Geleneksel Çince ve Basitleştirilmiş Çince dillerini içerecek. Oyunu şu anlık Türkçe olarak oynamak mümkün değil.

Şehirdeki bir geyiği oynadığımız DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game oyununda son derece özgür olacağız. Yapımcılarının "şehir yıkma oyunu" olarak tabir ettiği oyunda dilersek şehri dolaşarak ve etrafımızdaki diğer hayvanlarla zaman geçirerek sakin ve huzurlu bir hayat sürebileceğiz. Oyunu oynamanın bir diğer yolu ise, pek çok oyuncunun yapmayı düşündüğü şey de bu olsa gerek, şehri ve içinde yer alan her şeyi yok etmek. Elbette seçim size kalmış fakat agresif bir oynanış sergilerseniz polislerle mücadele etmek zorunda kalacağınızı ve oyunun sonunda bazı sürprizlerle karşılaşabileceğinizi unutmayın.

Sistem konusunda da oldukça makul gereksinimlere sahip olan oyunun şu anki Steam fiyatı ise . Oyunun hala erken erişimde olduğunu ve oynarken çeşitli hatalar, kapanmalar veya performans sorunlarıyla karşılaşabileceğinizi de hatırlatalım.

Kaynak: SaveButonu