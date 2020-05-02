Dedeyle torunun korona hasreti

Samsun'da 3 yaşındaki minik kız çok sevdiği dedesini koronadan dolayı göremezken bir süredir tedbir amacıyla evlerine gidemediği dedesiyle görüntülü görüşerek hasret giderdi.

Samsun'da 3 yaşındaki minik kız çok sevdiği dedesini koronadan dolayı göremezken bir süredir tedbir amacıyla evlerine gidemediği dedesiyle görüntülü görüşerek hasret giderdi.

Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızı Derin Gökcan, korona virüsü salgını nedeniyle bir süredir göremediği dedesi için ağladı. 2,5 hafta önce annesi tarafından kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun, "Dedem gelmedi, dedemi istiyorum" diyerek ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Anne ve babası ise Derin'in dede özlemine görüntülü görüşme ile çözüm buldu. Küçük kız çok özlediği 62 yaşındaki dedesi Seyitahmet Sulubey ile her gün bu şekilde hasret gideriyor. Dedesine "Hasret neden bitmiyor dedem" diye soran Derin'e dedesi "İnsanlar çok sokağa çıkıyor ondan" diye karşılık veriyor. "Dede seni çok özledim" diyen minik kız bir an önce korona virüsü salgınının son bulmasını bekliyor.

Kızının dedesini çok sevdiğini söyleyen baba Ufuk Gökcan, "Kızım dedesiyle görüşmek istiyor ama korona virüsü tedbirlerine uyarak evde kalıyoruz. O yüzden dede torun hasret kaldı. 2,5 hafta öncede göremediği için ağlamıştı. Biz de görüntülü görüşmeyle kızımın bu hasretini gidermeye çalışıyoruz. Kızım artık biraz alıştı ama dedesine sarılmayı da çok özledi" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA