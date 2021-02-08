Dedeye, torununa cinsel istismardan 9 yıl 4 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dedeye, torununa cinsel istismardan 9 yıl 4 ay hapis cezası

08.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:46
Dedeye, torununa cinsel istismardan 9 yıl 4 ay hapis cezası

KAYSERİ'de torunu E.G. (5) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan A.D. (60), 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de torunu E.G. (5) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan A.D. (60), 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde oturan A.D, geçen yıl 20 Mart'ta annesi işe gittiğinde yanlarında kalan torunu A.D'ye cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan A.D, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan yargılandığı Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İftira atıldığını öne süren sanık A.D, "Kurgu kurdular. Bu şekilde suçladılar. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mağdur E.G'nin ailesinin avukatı Abdullah Boran ise, sanığın mağdurun annesine de cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, sanığın ruh yapısının torununa yönelik eylemleri işlemeye müsait olduğunu belirtti.Mahkeme heyeti, sanık A.D.'ye 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dedeye, torununa cinsel istismardan 9 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:50:31. #1.14#
title