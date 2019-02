Dedesinin nüfusuna kayıt olan adamın kimlik sevinci

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde yaşan 29 yaşındaki Erdal Görgün, babası vefat edince dedesi tarafından nüfusuna alındı. Yıllar sonra halasının kızı ile evlenen Görgün, eşi resmiyette yeğeni olarak gözükünce resmi nikah kıyamadı ve çocuklarına kimlik çıkaramadı.

Gaziantep Valiliğinin devreye girmesi ile çocuklarına kimlik çıkarmanın sevincini yaşayan Görgün, şimdilerde ise mahkeme sürecinin bir an önce tamamlandıktan sonra ve eşi ile resmi nikah kıymak istiyor.

Yaklaşık 22 yıl önce babasını kaybeden ve dedesinin okula gidebilmesi için nüfusuna aldığı Erdal Görgün yıllar sonra halasının kızı ile evlenince hayatı kabusa döndü. 2 çocuk babası olan Görgün, şimdilerde ne eşi ile resmi nikah yapabiliyor ne de çocuklarına kimlik çıkarabiliyordu. Gaziantep Valiliğinin devreye girmesi ile çocuklarına kimlik çıkaran baba büyük sevinç yaşadı.

Baba Görgün,"Ben iki yıldır çocuğumun kimliğini çıkaramıyordum. Haberim yayınlandıktan sonra nüfus müdürlüğünde çalışan memurlar bana telefon açtılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Resmi nikah istiyor

Erdal Görgün, resmi nikah kıyabilmek için mahkemeye dava açmıştı. Şimdilerde ise dosyasının bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

Görgün, "Artık çocuklarımın hem sağlık hem eğitim gibi ihtiyaçlarını daha kolay yapacağım. Adliye'de bulunan dosyalarımın bir an önce neticelenmesini istiyorum. Eşim ile artık resmi nikah ile evli gözükmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan nüfus müdürlüğünden çocuklarının kimliklerini alan baba, yetkililere teşekkür etti.

