Dedesinin mesleğini yaşatmak için 50 yaşında çömlek ustası oldu
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Çömlekçi, Karacasu, Aydın, Yaşam, Haber

Dedesinin mesleğini yaşatmak için 50 yaşında çömlek ustası oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından ve ilçenin dışarı açılan kapısı olan çömlekçilik mesleğinde dedesi, babası ve eşi çömlekçi olan Zehra Ekiz bu mesleği yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve üretimin önemine dikkat çekmek için 50 yaşından sonra çömlek ustası oldu.

27.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:20
Dedesinin mesleğini yaşatmak için 50 yaşında çömlek ustası oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından ve ilçenin dışarı açılan kapısı olan çömlekçilik mesleğinde dedesi, babası ve eşi çömlekçi olan Zehra Ekiz bu mesleği yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve üretimin önemine dikkat çekmek için 50 yaşından sonra çömlek ustası oldu.

Dedesi, babası çömlekçi olduğu için bu mesleğin içinde büyüyen yine 30 yıl önce evlendiği çömlekçi İrfan Ekiz'le mesleğin içinde kalmaya devam eden 54 yaşındaki Zehra Ekiz, diğer çömlekçi aileler gibi tezgahta çalışan eşine 30 yıl boyunca yardımcı oldu. Üretilen ürün paketlenip araçlara yüklenene kadar birçok aşamadan geçen çömlekçilik mesleğinde tezgahtaki üretim aşaması dışında bütün taşıma, temizleme, pişirme işlemlerinde eşinin en büyük yardımcı olan Zehra Ekiz, yine çırak yetişmemesi üzerine gençlere ve kadınlara örnek olmak için 50'sinden sonra kolları sıvadı. 4 yıl önceye kadar hiç tezgaha girmeyi düşünmediğini ifade eden Ekiz, "Hep getir götür işlerini yaptım. Baktım tezgah boş kalıyordu. Eşime baktıkça benim de iştahım artıyordu. Ben de bu sebeple başladım. Üretmekten büyük zevk alıyorum. İnşallah iyi olur" dedi.

4 yıldır kupa kesip kumbara, fincan, kül tablası yapan 2 çocuk annesi 3 torun sahibi Zehra Ekiz, "Amacım testi yapmayı da güveç yapmayı da öğrenmek. Üretmekten daha güzel bir şey yok. Herkes üretimin içinde olsun. Benim düşüncem ben örnek olayım benden sonra gelenler de girsinler yapsınlar, mesleğimiz ölmesin. Çırak yok artık. Kendi çocuklarımıza, kendi eşlerimize öğretelim en azından. Çömlekçilik mesleğimiz dünya döndükçe yaşasın" dedi. Eşinin yaptıklarından dolayı gurur duyduğunu ifade eden İrfan Ekiz, de "Bugüne kadar 3 çırak yetiştirmiştim, şimdi de eşimi yetiştiriyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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