Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu

16.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:38
Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Demir, dedesinin koleksiyonundan etkilenerek kurduğu atölyede tespih üretiyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Demir, dedesinin koleksiyonundan etkilenerek kurduğu atölyede tespih üretiyor.

Yaklaşık 6 yıl öncesine kadar kuruyemiş satışı yapan bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan Demir, dedesinin koleksiyonundan etkilenerek tespih yapmaya karar verdi.

Çalıştığı iş yerinden ayrılan ve ilçe merkezinde kendi atölyesini kuran Demir, dedesinin bilgi birikiminden de faydalanarak tespih üretmeye başladı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce kurduğu atölyede aylık ortalama 100 tespih ürettiğini belirtti.

Satın aldığı hammaddenin altı işlemden geçirilerek tespih haline getirildiğini dile getiren İsmail Demir, tespihlerin türüne göre bir veya iki günde yapıldığını söyledi.

Demir, bu alanda önemli bir yol kat ettiğini belirterek, tespih imalatının sevgi ve sabır istediğini ifade etti.

Dedesinin tespih meraklısı olduğunu ve ondan çok etkilendiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Dedemin çok güzel tespihleri vardı. Onlarla oynarken bende tespih sevgisi oluştu. Bu sevgiyi üretime dönüştürmeye karar verip kendi atölyemi kurdum ve üretime başladım. Bir tespih malzemesine göre 15 saat ile 24 saat arasında çalışma sonucu meydana geliyor. Tespihlerimizi yurt içinin yanı sıra, Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere gönderiyoruz. İstanbul Kapalı Çarşı'daki satıcılara da gönderiyoruz."

Ürettikleri tespihlerin malzemesine göre 300 ila 4 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Demir, satışların kış aylarında daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Mezar taşı yazarak başladı, mermer ustası oldu
Son dakika haberleri! Mezar taşı yazarak başladı, mermer ustası oldu
780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı
780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı
Çakallı menemeni ustaları Menemen, 724 soğansız olur
Çakallı menemeni ustaları Menemen, 724 soğansız olur
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dedesinin koleksiyonundan etkilenip tespih ustası oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:48:03. #1.15#
title