Dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dedesinin evinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de bir evden cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüpheli bir kişi yakalandı.

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Nevşehir'de bir evden cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüpheli bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sümer Mahallesinde bir evde 2 bin 600 lira değerinde cep telefonun çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi ev sahibinin torunu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ş.M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi Ş.M.G.'nin çok sayıda hırsızlık suç kaydının olduğu belirlenirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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