Dedesini ziyaret için gelmişti, maganda kurşununun hedefi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dedesini ziyaret için gelmişti, maganda kurşununun hedefi oldu

Dedesini ziyaret için gelmişti, maganda kurşununun hedefi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Emir Yuşa Atıcı (15), dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a geldi. Ortahisar ilçesi Yeşilbük mahallesindeki dedesini ziyaretinde fındık bahçesine giden Emir, aniden yere düşünce yakınları başından kan geldiğini fark etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil serviste ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde Emir'in maganda kurşunun hedefi olduğunu belirlendi. Yorgun merminin sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu
İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu
İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Gülben Ergen Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dedesini ziyaret için gelmişti, maganda kurşununun hedefi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 22:16:26. #1.16#

title