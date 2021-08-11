Dedesini ziyaret için gelmişti, maganda kurşununun hedefi oldu

İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Emir Yuşa Atıcı (15), dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a geldi. Ortahisar ilçesi Yeşilbük mahallesindeki dedesini ziyaretinde fındık bahçesine giden Emir, aniden yere düşünce yakınları başından kan geldiğini fark etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil serviste ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde Emir'in maganda kurşunun hedefi olduğunu belirlendi. Yorgun merminin sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı