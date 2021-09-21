Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Sağlık
Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor

Aşı olamayan dedesini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden hemşire Havva Baskın Ceyhan, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor.

Aşı olamayan dedesini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden hemşire Havva Baskın Ceyhan, aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli Ceyhan, AA muhabirine, Kovid-19 aşılama biriminde çalıştığını, insanların koronavirüse yakalanmalarını engellemek için çaba gösterdiğini söyledi.

Ankara'da geçen yıl 70 yaşında hayatını kaybeden dedesinin beslenmesine dikkat ettiğini, hijyen kurallarına da özen gösterdiğini anlatan Ceyhan, buna rağmen koronavirüse yakalandığını aktardı.

Ceyhan, "Dedemi geçen sene Kovid-19'dan kaybettim. Dedemi kaybetmeden önce aşı belli yaş gruplarına gelmişti. Dedem, aşı sırası gelmeden Kovid-19'a yakalandı. Aşısını olsaydı koronavirüsü daha hafif atlatacaktı, yan etkileri görülmeyecekti, belki yoğun bakıma alınmayacaktı. Dedem vefat ettikten sonra aşının daha farklı olduğunu öğrendim. Şu an burada aşı yaparken 'keşke dedem de aşılanabilseydi' diye içimden geçiriyorum." diye konuştu.

Herkese aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Ceyhan, "Kesinlikle kulaktan dolma bilgiyle birbirlerini etkilemesinler. Bu aşı çok önemli bilim insanları tarafından üretildi. Herkes aşısını olsun. A kişisinde görülen yan etki, B kişisinde görülecek diye bir şey yok." dedi.

Günde ortalama 600-1000 arasında aşı yaptığını kaydeden Ceyhan, aşı olmayanların diğer insanlara bulaş riski nedeniyle zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
Zonguldak'ta 'koruyucu etkiyi azaltacak' şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak

Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak

 Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı

Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra İrem Derici Amelia Hamlin
Spor Burak Elmas Stefan Kuntz Nihat Özdemir Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dedesini Kovid-19'dan kaybeden hemşire vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:56:03. #1.17#