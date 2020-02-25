Dedesini evinin önünde ölü buldu

25.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:50

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adam evinin önünde bulunan taşlık alanda torunu tarafından ölü olarak bulundu.



Olay, saat 14.50 sıralarında Kaynarca ilçesi Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki N.Ç. isimli yaşlı adam, evinin önünde bulunan taşlık alanda sırt üstü hareketsiz yatar şekilde torunu M.Ç. tarafından bulundu. Dedesini yerde hareketsiz olarak gören torun durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde N.Ç.'nin başının arka kısmında kanama olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yeri incelemesi ve savcının gerçekleştirdiği incelemenin ardından N.Ç.'nin cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA