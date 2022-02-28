ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu'da yaşayan Fatih Akyüz, dedesine ait iki katlı evde solucan gübresi üretiyor.

Özel bir şirkette çalışan Fatih Akyüz, 6 yıl önce dedesinin iki katlı evinde hobi olarak başladığı solucan gübresi üretimi şimdi ikinci işi oldu.

Fatih Akyüz (42), "Solucan gübresi üretimine başlayalı altı yıl oldu ilk olarak hobi olarak başladım baktım güzel bir iş solucanlar iyi hayvanlar bu iş biraz daha hoşuma gitmeye başladı. Biraz daha büyüterek ikinci iş olarak yapmaya başladım birinci işim özel sektörde muhasebecilik yapıyorum bu da benim akşamları artakalan zamanımı değerlendiriyorum işim oldu işimi çok seviyorum solucanlarımı çok seviyorum solucan gübresi topraklarımız için olmazsa olmaz organik bir gübre faydası çok fazla verim artırımı çok fazla gübreyi sattığım müşterilerimden geri dönüşler çok fazla yaklaşık yüzde elli oranında verim artışı olanlar var yüzde otuz artırım olan var tabi ki kullanım oranına göre değişiyor şuan pazarımız çok şekillenmedi ama çevre ilçelerimize veriyoruz bu işi daha büyük yaparak işimi genişletmek istiyorum bu konuda destek bekliyorum yıllık kapasitem 6-8 ton arasında üretimimiz var ürettiğimi gübremizi hemen pazarlıyoruz yılda bir defa üretim yapmayı tercih ettik çünkü yılda bir defa ürün alırsak solucan toprağa daha verimli oluyor gübre daha kaliteli ve organik oluyor gübremizi bahçecilikte seracılıkta çiçekçilikte fidecilikte meyvecilikte ağaçlarda yani kökü olan her türlü bitki ve ağaçlarda kullanılıyor hiçbir yan etkisi olmayan bir ürün İsrail Amerika elli yıldır bu ürünü kullanıyor bu ürünümüz şimdi çok bilinen bir ürün değil fakat yarını olan bir ürün bizim topraklarımızın buna ihtiyacı var" dedi. - ERZURUM