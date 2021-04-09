Dedeoğlu kabri başında anıldı
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Dedeoğlu kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Dedeoğlu kabri başında anıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesine maganda kurşunuyla hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Ziyacan Dedeoğlu, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesine maganda kurşunuyla hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Ziyacan Dedeoğlu, ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

9 Nisan 2019 tarihinde bir maganda tarafından restorana düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve yaşam mücadelesini kaybeden Ziyacan Dedeoğlu, ölümünün 2ci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Dedeoğlu'nun sevenleri mezarına çiçek bırakarak dua okudu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bugün 2 yıl oldu. Ziyacan kardeşimizi kaybedeli. Ziyacan Dedeoğlu evladımızı mezarı başında dualarla andık. Acısını ilk günkü gibi içimizde yaşıyoruz. Ölümünün yıldönümünde rahmet minnet ve sevgiyle anarak, ailesinin üzüntüsünü paylaştık. Seni asla unutmayacağız" dedi.

Törene Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP İlçe Başkanı Fikret Cirit, İl Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Kurt, Ceyhan Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Bahadır Odabaşı, Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ceyhun Özer, belediye müdür ve amirleri, Dedeoğlu ailesi ve arkadaşları katıldı. - ADANA

Dedeoğlu kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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