Dedenin ricası üzerine sağlıkçı çiftin çocuğu Arif Kayra'ya sürpriz doğum günü
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Yerköy, Sivas, Anne, Güncel

Dedenin ricası üzerine sağlıkçı çiftin çocuğu Arif Kayra'ya sürpriz doğum günü

Kronik rahatsızlığı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan ve Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan dedenin talebi üzerine, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, doktor anne ve sağlık çalışanı babanın 1 yaşına giren bebekleri için sürpriz doğum günü hazırladı.

15.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:54
Dedenin ricası üzerine sağlıkçı çiftin çocuğu Arif Kayra'ya sürpriz doğum günü

Kronik rahatsızlığı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan ve Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan dedenin talebi üzerine, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, doktor anne ve sağlık çalışanı babanın 1 yaşına giren bebekleri için sürpriz doğum günü hazırladı.

Kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan Arif Candemir (54), Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e ulaşarak 1 yaşına giren torunu Arif Kayra Candemir için doğum günü organizasyonu yapılmasını talebini iletti.

Oğlu ve gelininin sağlıkçı olmaları nedeniyle yoğun çalıştığını, Arif Kayra'nın bakıcıyla kaldığını anlatan dede Candemir, kendisinin de Sivas'ta olmadığı için ilk torununa çok istemesine rağmen doğum günü yapamadığını söyledi.

Bunun üzerine ailenin evine giden Belediye Başkanı Bilgin, sağlıkçı çiftin oğulları için doğum günü sürprizi hazırladı.

Aileyle doğum günü pastasını kesen Bilgin, küçük çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Bilgin, AA muhabirine, Yerköy'de yaşayan Arif Candemir'in telefonla arayarak, ilk göz ağrısı torununa salgınla nedeniyle Sivas'a gelip doğum günü yapamadığını, kendisinin yerine torununun doğum gününü kutlamasını istediğini söylediğini aktardı.

Dedeyi kırmayarak isteğini yerine getirdiklerini belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Minik Arif'in ilk yaş gününü ailesiyle kutlamak için geldik. Ailenin yanında olduğumuzu gösterdik. Anne ve baba sağlık çalışanları, bu süreçte sağlık çalışanları her alanda büyük fedakarlıkla çalışıyor. Hem Arif'in doğum gününü kutluyoruz hem de sağlık çalışanlarımıza sizlerin şahsında bu süreçte göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki doğdun Arif diyoruz."

"Böyle bir şey beklemiyorduk"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi doktor anne Dilek Kılınç Candemir ise "Böyle bir şey beklemiyorduk. Daha farklı planlar vardı. Bu salgın çıktığı için maalesef bir kutlama yapamadık. Bu sürpriz kutlamada emeği geçen dedemiz, babaannemiz, belediye başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Aynı hastanede sağlık çalışanı olarak görev yapan baba Selim Candemir de "Çok mutlu olduk. Bizi onurlandırdılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Koronavirüsten dolayı kutlama yapmayı düşünmüyorduk ama bu tatlı bir sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Dedenin ricası üzerine sağlıkçı çiftin çocuğu Arif Kayra'ya sürpriz doğum günü

Kaynak: AA

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