Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim? Dedemin Fişi filmi konusu, oyuncuları ve Dedemin Fişi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Dedemin Fişi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dedemin Fişi filmini izleyecek olanların merak ettiği Dedemin Fişi konusu nedir, Dedemin Fişi oyuncuları kimler ve Dedemin Fişi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Meltem Bozoflu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Oyuncular: Ali Sunal, Alper Kul, Doğa Rutkay, Özge Borak, Erdem Yener

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016 (105 dk)

Vizyon Tarihi : 22 Ocak 2016 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Malatyalı Çirci Ailesi'nin kahkaha dolu serüveni, beyin ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirci'nin fişinin çekilmesine karar vermek üzere tüm aile üyelerinin buluşmasıyla başlar. Dört bir yana dağılmış, her biri küçük hesaplara, büyük hayallere, saflıkla kurnazlık arasında sıkışmış vicdanlara sahip Çirçi'lerin daha fiş çekilmeden ortaya çıkan miras kavgaları birbirinden komik olaylara sebep olur.

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