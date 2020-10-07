Dedemin Fişi filmi konusu nedir? Dedemin Fişi oyuncuları ve Dedemin Fişi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dedemin Fişi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dedemin Fişi konusu, özeti ve Dedemin Fişi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dedemin Fişi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dedemin Fişi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dedemin Fişi filmini izleyecek olanların merak ettiği Dedemin Fişi konusu nedir, Dedemin Fişi oyuncuları kimler ve Dedemin Fişi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Malatyalı Çirci Ailesi'nin kahkaha dolu serüveni, beyin ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirci'nin fişinin çekilmesine karar vermek üzere tüm aile üyelerinin buluşmasıyla başlar. Dört bir yana dağılmış, her biri küçük hesaplara, büyük hayallere, saflıkla kurnazlık arasında sıkışmış vicdanlara sahip Çirçi'lerin daha fiş çekilmeden ortaya çıkan miras kavgaları birbirinden komik olaylara sebep olur.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Meltem Bozoflu

Oyuncular: Ali Sunal, Alper Kul, Doğa Rutkay, Özge Borak, Erdem Yener

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2016 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan