Dedelerinin doğduğu toprakları gezdiler

09.09.2019 22:32

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin ardından 1923'te Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazı köyünden Yunanistan'ın Skydra ve Preveze kentlerine göç edenlerin torunları, dedelerinin doğduğu toprakları gezdi.

Yunanistan'dan yola çıkan 45 kişilik grup, kara yoluyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'ya ulaştı.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçeye bağlı Yazı köyüne geçen grup, burada dedelerinin doğduğu evleri gezdi.

Bol bol fotoğraf ve video çeken grup, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliklerine de şahit olan grup, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile de bir araya geldi.

Köse'den ilçe hakkında bilgiler alan grup, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA