Dedelerinin bayramını sopanın ucuna bağladıkları eldiveni öperek kutladılar
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Dedelerinin bayramını sopanın ucuna bağladıkları eldiveni öperek kutladılar

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, 76 yaşındaki Batuhan Gülten'in torunları, dedelerinin Ramazan Bayramı'nı, sopanın ucuna bağladıkları eldiveni öperek kutladı.

Dedelerinin bayramını sopanın ucuna bağladıkları eldiveni öperek kutladılar
25.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:44

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, 76 yaşındaki Batuhan Gülten'in torunları, dedelerinin Ramazan Bayramı'nı, sopanın ucuna bağladıkları eldiveni öperek kutladı.

İğneada beldesinde dedeleri ile aynı sitede yaşayan torunları, bayramlaşmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Gülten'in dört torunu bayramlaşma sırasında sosyal mesafe kuralına uyabilmek için bir eldiveni şişerek bağladıkları sopayı dedelerine verdi.

Torunlar daha sonra dedelerinin uzattığı eldiveni öperek kendisiyle bayramlaştı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen ve büyüklerin de katıldığı bayramlaşmada renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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