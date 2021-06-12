Dedelerin yayla tartışmasında kan aktı
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Dedelerin yayla tartışmasında kan aktı

Dedelerin yayla tartışmasında kan aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Yomra ilçesinde 79 ve 75 yaşlarındaki 2 yaşlı şahsın yayladaki tartışması ilçe merkezindeki çay ocağında bıçaklama ile sonuçlandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde 79 ve 75 yaşlarındaki 2 yaşlı şahsın yayladaki tartışması ilçe merkezindeki çay ocağında bıçaklama ile sonuçlandı. Şahıslardan biri ağır yaralanırken, bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, birkaç gün önce yaylada arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan M.K. (79) ile M.S (75) arasında ilçenin Gürsel mahallesindeki bir çay ocağında bugün yeniden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmada M.K, M.S.'yi 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. M.S. ambulansla Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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