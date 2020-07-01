Dedelerin ATV keyfi, renkli görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dedelerin ATV keyfi, renkli görüntüler oluşturdu

Dedelerin ATV keyfi, renkli görüntüler oluşturdu Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir grup dedenin ATV keyfi renkli görüntüler oluşturdu Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir grup dedenin ATV keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

01.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:34

Dedelerin ATV keyfi, renkli görüntüler oluşturdu

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir grup dedenin ATV keyfi renkli görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir grup dedenin ATV keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Doğanşar Kaymakamlığı Covid-19 nedeniyle yaklaşık 3 aydır evlerinden çıkamayan 65 ve yaş ve üzeri vatandaşlar için moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Normalleşme süreci ile birlikte yapılan etkinlikte bir grup dede ATV'lere binerek Doğanşar ilçesinin yeşil doğasında sürüş keyfi yaptı. Sosyal mesafenin korunduğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Moral motivasyonlarını arttırmak için yapıldı

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, 65 yaş ve üzeri vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Korona virüs salgının başlaması ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız yaklaşık 3 aylık bir süreci evlerinde geçirdiler. Bizler Sivas Valiliğimizin destekleri ile bu süreçte onların her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Ancak gelinen süreçte normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte onların moral ve motivasyonun artırmak amacıyla sosyal mesafe kuralına uyarak onlarla Doğanşar'ın yeşil coğrafyasında yaylalarında ATV gezintisi yaptık" diye konuştu.

ATV gezintisine çıkan Turan Kaya, korona virüs nedeniyle bir süredir evlerinden dışarı çıkamadığını söyleyerek, "Bu pandemi dolayısıyla bir süredir evden çıkamıyorduk. Kaymakamımızın düzenlediği bu organizasyonda dışarı çıktık. Dipsiz göl yaylalarında sosyal mesafemizi koruyarak geziyoruz" dedi.

Dedelerin ATV keyfi, renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz Haber
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ebru Şallı Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Twitter Ak Parti Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Dedelerin ATV keyfi, renkli görüntüler oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 20:58:41. #1.15#
title