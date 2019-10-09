Dedeler torunlar ile spor yaptı

09.10.2019 17:30

Havza'da düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri içinde yer alan "Dedeler Torunları ile Eğleniyor" Projesi kapsamında Havza Huzurevi Sakinleri ile Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi sakini çocuklar bir araya geldi.

Etkinlikte Huzurevi sakini dedeler ve Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi sakini torunlar bocce, ok atışı ile matrak oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Müsabakaların sonunda etkinliğe katılan tüm dede, nine ve torunlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı ?Sedat Ceylan ve Havza Huzurevi Müdür Vekili Mehmet Akif Zengin tarafından madalya verildi.

Uzun, amaçlarının sporu toplumun tüm alanında sevdirmek olduğuna değinerek, "Amatör Spor Haftası etkinliği içerinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem huzurevi sakinlerimizin Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi sakini çocuklarımızın yüzünü bir an olsun güldürebilmek ve onların hayatına az da olsa renk katmak için böyle bir proje hayata geçirildi. Bize destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı ?Sedat Ceylan ise etkinliğe davet edilmekten ötürü mutlu olduklarını belirterek, "Çocuklarımız burada hem sosyalleşme hem de eğlenme imkanı buldu. Katkısı olan herkese çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA