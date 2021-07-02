Dedeler Başkan Yılmaz'ı Ziyaret Etti
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Dedeler Başkan Yılmaz'ı Ziyaret Etti

Dedeler Başkan Yılmaz'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

DEDELER BAŞKAN YILMAZ'I ZİYARET ETTİKütahya Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma DerneğiKoordinesinde 20 kişiden oluşan heyet Dedeler İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret ettiler.

DEDELER BAŞKAN YILMAZ'I ZİYARET ETTİKütahya Hacı Bektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma DerneğiKoordinesinde 20 kişiden oluşan heyet Dedeler İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret ettiler. Ziyarete katılan Başkan Niyazi DOĞAN ve Ali AKER, Abdullah ERTEKİN, Kemal KAYIHAN, Cafer ERDOĞDU, Ali ORDUKAYA, Ali DEMİR, Nazmi AYDEDEOĞLU, Mehmet DEMİRTAŞ, Oktay KARGIN, Besim ULUSOY, Tuncay USLU, Hüseyin ERDOĞDU, Hasan KAYIHAN, İbrahim GÜNDÜZ, Hasan Hüseyin KAYIHAN, Kamil KAYA, Cafer SERT, İbrahim KOÇ, Mustafa UYGUN dan oluşan heyet talep ve ihtiyaçlarına her zaman duyarlı ve olumlu yaklaşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a teşekkür ettiler. Başkan YILMAZ ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Dedelere teşekkür etti. Heyet YILMAZ'dan sonra Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat KOYAK'ı da ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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