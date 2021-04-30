Dedektörle sahilde altın arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dedektörle sahilde altın arıyor

Dedektörle sahilde altın arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa plajlarında metal dedektörü ile toprak altında madeni para ve metal eşya arayan adam görenleri şaşırtıyor.

Bursa plajlarında metal dedektörü ile toprak altında madeni para ve metal eşya arayan adam görenleri şaşırtıyor. 4 dakikada toprak altından 5 lira bozuk para çıkaran Coşkun Uzungün, "Her gün birine gidip 30 lira para isteyin bakalım size ne diyecek? Biz de ekmeğimizi toprak altından böyle çıkarıyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde temizlik malzemesi satan 50 yaşındaki Coşkun Uzungün, hobi olarak yaptığı dalgıçlığın yanına bir de defineciliği ekledi. Yaklaşık 5 bin liraya satın aldığı metal dedektörü ile dalış için gittiği yerlerde kumsalda ilk önceleri hobi amaçlı metal kutu toplayan Coşkun Uzungül bir süre sonra bu hobisini mesleğe dönüştürüp profesyonel olarak yapmaya başladı. Kumsalı metal dedektörü ile boydan boya tarayan Uzungün, altından gümüşe, kolyeden küpeye, bozuk paradan, yabancı paraya kadar ne bulursa değerlendirip ekmeğini plajdan çıkarmaya başladı. 4 dakika içerisinde dedektör ile toprak altından 5 lira bozuk para çıkaran Uzungün, "Her gün düzenli olarak birine gidip 30 lira para isteyin bakalım size ne diyecek? Biz de ekmeğimizi böyle kazanıyoruz kimseye muhtaç olmuyoruz" dedi.

Pandemi ile birlikte boş zamanlarını dalış yapıp ve kumsalda dedektör ile metal arayarak geçirdiğini belirten Uzungün, "İnsanlar ne kaybederse sen bulabiliyorsun yeter ki ucunda biraz da olsa metal olsun. Küpe buluyorum, yüzük buluyorum bir kutum var bulduklarımı biriktirip sonra değerlendiriyorum. Başta biraz pahalı oluyor ama zamanla kendi kendini amorti ediyor. Kimseye boyun eğmeden anlımın teri ile para kazanıyorum. Elektrik faturam su faturam ödenmiş oluyor. İnsanlar bizi görünce hazineyi buldun mu? Altınlar nerede?' diye soruyor, biz hazine aramaya çıkmıyoruz ki kısmetin neyse onunla yetinirsin bu işi yapacaksan küçük şeylerle mutlu olmayı bileceksin bak 2 lira bulduk nasıl sevindik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dedektörle sahilde altın arıyor
Dedektörle sahilde altın arıyor
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dedektörle sahilde altın arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:16:39. #1.14#

title