Dedektörle hazine ararken 45 tarihi eserle yakalandı
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Dedektörle hazine ararken 45 tarihi eserle yakalandı

Dedektörle hazine ararken 45 tarihi eserle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde F.Y. (17), dedektörle define ararken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde F.Y. (17), dedektörle define ararken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinden Eski Çağ dönemine ait 37'si sikke, 45 tarihi eser ele geçirildi.

Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık Mahallesi Deliklitaş mevkiinde devriye gezerken, F.Y.'nin dedektörle define aradığını tespit etti. Şüphelinin üst aramasında Eski Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 sikke, 5 obje, 1 yüzük ile 2 ok ucu olmak üzere toplam 45 tarihi eser ele geçirildi. F.Y. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.


Dedektörle hazine ararken 45 tarihi eserle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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