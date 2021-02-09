Son dakika haberi! Dedektör köpek "Gurbet" karlı dağlarda hayat kurtarıyor

Erzurum'da 10 yıldır görevde olan, arama kurtarma konusunda özel eğitimli 12 yaşındaki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dedektör köpeği "Gurbet", ilerleyen yaşına rağmen görevini sürdürüyor.

Eğitiminin ardından 10 yıl önce arama ve kurtarmada görevlendirilmek üzere Erzurum İl Jandarma Komutanlığına gönderilen golden retriever cinsi dedektör köpek "Gurbet", çok sayıda olayda görev aldı.

Doğal afetler ile arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan köpek, kayıp 8 kişinin bulunmasının yanı sıra onlarca olayda jandarma personelinin en büyük yardımcısı oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 2 bin 600 rakımlı karakolda görevli JAK personelinin adeta "gözü ve kulağı" olan Gurbet'e, kayak merkezine gelen çocuklar ve tatilciler de yoğun ilgi gösteriyor.

Dedektör köpeğin eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Abdulkadir Kısan, AA muhabirine, arama kurtarma köpeklerinin eğitimlerinin ardından sürekli sahada yer aldıklarını söyledi.

Gurbet'in 10 yılı aşkın süredir Erzurum'da olduğunu ve onlarca olayda aktif görev yaptığını dile getiren Kısan, "Gurbet ilerleyen yaşına rağmen halen çalışmaya devam ediyor. Arama kurtarma köpeklerinin zaten sakin olması gerekiyor. Golden retriever cinsi olduğu için çok sakindir. Vatandaşın korkmaması açısından çok güzel bir ırk oldukları için bu güne kadar herhangi bir sıkıntı da yaşamadık." diye konuştu.

"Gelen vatandaşlar görüp Gurbet'i seviyor"

Eğitmeni olduğu köpeğinin gece gündüz görevde bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarında jandarma personeline yardım ettiğini aktaran Kısan, şunları kaydetti:

"Gurbet, yaşı itibarıyla şu anda fazla göreve çıkmıyor. Zaten bizim arama ve kurtarma ile kadavra ve narkotik dedektör köpeklerimiz normal şartlarda 9 yaşında emekli oluyor. Gurbet'te durum farklı. Halen kabiliyetlerini kaybetmediği için elenmiyor. Birçok faaliyette kayıp şahısların bulunmasında katkı verdi. Bizim her yıl genel denetlemelerimiz oluyor. Bu denetlemelerde köpeğin performansına bakılıyor ve ona göre görev süresiyle ilgili karar veriyorlar. Halen iyi şekilde görevini icra etmektedir. Erzurum'un birçok yerinde herkes onu tanıyor, adeta maskot oldu. Kayak merkezinin giriş yerinde durduğumuz için gelen vatandaşlar görüp Gurbet'i seviyor. Bu şekilde insanlara da hayvan sevgisini kazandırmış oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer