Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar
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Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Ekonomi

Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar Kilosu 150 TL'de satılan kuzugöbeği mantarının sezonu başladı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların gelir kapısı olan "kuzugöbeği" mantarının sezonu başladı.

Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar

Kilosu 150 TL'de satılan kuzugöbeği mantarının sezonu başladı

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların gelir kapısı olan "kuzugöbeği" mantarının sezonu başladı. Diğer türlerine göre nadir bulunan kuzugöbeği mantarının kilosu 150 TL'den satılıyor.

Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Vezirköprü Kunduz Ormanları'nda yöre halkı kuzugöbeği mantarı hasadı yapıyor. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunan kuzugöbeği mantarı bahar aylarında ortaya çıkıyor. Samsun'da ise bahar döneminde yoğun yağış alması sonucu ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın da gelir kapısı oluyor. Genellikle çam, sedir gibi ağaç türlerinin diplerine gizlenmiş olan mantarı orman halkı dedektif gibi arıyor. Yoğun sıcak altında çalışan vatandaşlar, kuzugöbeği mantarını tadanın bir daha yemek istediği söyledi.

Kunduz Ormanları'nda mantar toplayan Aliye Zengin (45), "Dağlara çıkması zor. Her gün yarım kilo kadar topluyoruz. Vezirköprü merkezde pazarda satıyoruz. Ormanlarda yetişiyor. Nisan-mayıs aylarında oluyor. Bazen mahalleye mantarcı geliyor, ona veriyoruz. Bu mantar çok lezzetli oluyor. Bir kilogram etten daha da lezzetli diyorlar. Çok değerli bir mantardır. Her yerde bulunmaz" dedi.

Yeğeniyle birlikte mantar topladığını söyleyen Ali Yiğit (60), "Bu aylarda dağlara çıkıyoruz. Kuzugöbeği mantarı topluyoruz. Yiyeceğimiz kadarını yiyoruz. Gerisini 100 ile 150 TL arasında satıyoruz. Başka mevsimde olmuyor. Toplaması zor oluyor ama ne yapalım o kadarını idare ediyoruz" diye konuştu.

Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
Ormanda dedektif gibi arayıp topladıkları kuzugöbeği mantarının kilosunu 150 TL'den satıyorlar
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