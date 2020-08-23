Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek: "Baharatçılık" - Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek: "Baharatçılık" Ağrı'da yaşayan 62 yaşımdaki Osman Nurçin, dedesinden babasına geçen baharatçılık mesleğini yıllardır sürdürüyor.

- Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek: "Baharatçılık"

AĞRI - Ağrı'da yaşayan 62 yaşımdaki Osman Nurçin, dedesinden babasına geçen baharatçılık mesleğini yıllardır sürdürüyor.

Ağrı'da yaşayan 62 yaşında ve 9 çocuk babası olan Osman Nurçin, dedesinden babasına geçen baharatçılık mesleğini 50 yıldır sürdürüyor. Dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen baharatçılık mesleğini çocuklarına da öğreten Osman Nurçin, bu mesleğin dede yadigarı olduğunu belirterek, torunlarının da bu mesleği öğrenmesini istiyor. Babasından devraldığı mesleği 50 yıldır devam ettiren Nurçin, " Bu iş ile 1970'li yıllardan beridir uğraşmaktayım. Mesleği babamdan öğrendim ve şimdi gençlerimizi eğitiyoruz. Bu işi bu şekilde sürdürmekteyiz." İfadelerini kullandı.

"Dede mesleğidir bu"

Baharatçı dükkanında dedesinden kalma lokman hekim kitaplarını sakladığını ve dedesinin bu kitapta yer alan bilgilerle babasına bu mesleği öğrettiğini söyleyen baharatçı Osman Nurçin, " Lokman hekim kitaplarımız var. Babamız hem kitaptan göstererek hem de anlatarak eğitti bizi. Babama da rahmetli dedem öğretmişti. Dede mesleğidir bu." açıklamalarına yer verdi.

Dükkanında baharatlar dışında cilt sağlığına iyi gelecek sabun türleri ve şifalı bitkilerde satan Osman Nurçin, havaların yavaş yavaş soğuduğunu ve özellikle pandemi döneminde soğuk algınlığından korunmak için ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayı gibi bitkilerin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA