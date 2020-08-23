Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek: "Baharatçılık" Ağrı'da yaşayan 62 yaşındaki Osman Nurçin, dedesinden babasına geçen baharatçılık mesleğini yıllardır sürdürüyor.

Ağrı'da yaşayan 62 yaşındaki Osman Nurçin, dedesinden babasına geçen baharatçılık mesleğini yıllardır sürdürüyor.

62 yaşındaki 9 çocuk babası Osman Nurçin, dedesinden kalma baharatçılık mesleğini 50 yıldır sürdürüyor. Dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleği çocuklarına da öğreten Nurçin, bu mesleğin dede yadigarı olduğunu belirterek, torunlarının da bu mesleği öğrenmesini istiyor. Nurçin, "Bu iş ile 1970'li yıllardan beridir uğraşmaktayım. Mesleği babamdan öğrendim ve şimdi gençlerimizi eğitiyoruz. Bu işi bu şekilde sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Baharatçı dükkanında dedesinden kalma lokman hekim kitaplarını sakladığını ve dedesinin bu kitapta yer alan bilgilerle babasına bu mesleği öğrettiğini söyleyen Nurçin, "Lokman hekim kitaplarımız var. Babamız hem kitaptan göstererek hem de anlatarak eğitti bizi. Babama da rahmetli dedem öğretmişti. Dede mesleğidir bu" dedi.

Dükkanında baharatlar dışında cilt sağlığına iyi gelecek sabun türleri ve şifalı bitkiler de satan Osman Nurçin, havaların yavaş yavaş soğuduğunu ve özellikle pandemi döneminde soğuk algınlığından korunmak için ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayı gibi bitkilerin kullanılması gerektiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA