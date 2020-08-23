Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek: "Baharatçılık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek: "Baharatçılık"

Ağrı'da yaşayan 62 yaşındaki Osman Nurçin, dedesinden babasına geçen baharatçılık mesleğini yıllardır sürdürüyor.

Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek:
23.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:56

Ağrı'da yaşayan 62 yaşındaki Osman Nurçin, dedesinden babasına geçen baharatçılık mesleğini yıllardır sürdürüyor.

62 yaşındaki 9 çocuk babası Osman Nurçin, dedesinden kalma baharatçılık mesleğini 50 yıldır sürdürüyor. Dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleği çocuklarına da öğreten Nurçin, bu mesleğin dede yadigarı olduğunu belirterek, torunlarının da bu mesleği öğrenmesini istiyor. Nurçin, "Bu iş ile 1970'li yıllardan beridir uğraşmaktayım. Mesleği babamdan öğrendim ve şimdi gençlerimizi eğitiyoruz. Bu işi bu şekilde sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Baharatçı dükkanında dedesinden kalma lokman hekim kitaplarını sakladığını ve dedesinin bu kitapta yer alan bilgilerle babasına bu mesleği öğrettiğini söyleyen Nurçin, "Lokman hekim kitaplarımız var. Babamız hem kitaptan göstererek hem de anlatarak eğitti bizi. Babama da rahmetli dedem öğretmişti. Dede mesleğidir bu" dedi.

Dükkanında baharatlar dışında cilt sağlığına iyi gelecek sabun türleri ve şifalı bitkiler de satan Osman Nurçin, havaların yavaş yavaş soğuduğunu ve özellikle pandemi döneminde soğuk algınlığından korunmak için ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayı gibi bitkilerin kullanılması gerektiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz Güncel
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda Güncel
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi Güncel
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü Dünya
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Tokat attığı kadın tekvandocu çıktı! O anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın tekvandocu çıktı! O anlar kameraya yansıdı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Leicester City, Schalke 04'ün yıldızı Ozan Kabak'ın peşinde
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Dünya Sağlık Örgütü: 12 yaş ve üzerindeki çocuklar da maske takmalı
Dünya Sağlık Örgütü: 12 yaş ve üzerindeki çocuklar da maske takmalı
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Halit Ergenç Sertab Erener Demet Özdemir
Spor Gökhan Gönül Eddie Newton Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tır Çocuk Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Dededen toruna nesillerdir devam eden meslek: "Baharatçılık" - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 10:57:35. #1.15#
title